Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La Disparue des Ardennes

Mathieu Livoreil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'une jeune femme de 21 ans, libre et amoureuse de la vie. Anaïs Guillaume. Dans son village de Blagny, à l'orée des Ardennes, elle a des copines, des amis, ses parents et ses frères, et accomplit sa passion pour les chevaux en travaillant dans des fermes. Un jour de 2013, après une nuit chez son amant Philippe Gillet, elle ne donne plus de signes de vie. Comptes bancaires figés, communications impossibles. Beaucoup jurent l'avoir aperçue, mais elle est introuvable. Anaïs a disparu. Gillet, lui, aimante les soupçons. Mais cet agriculteur de 40 ans, physique robuste et caractère impitoyable, y semble hermétique. Une autre histoire refait surface : un an auparavant, sa femme est morte dans des conditions surprenantes. Au fil des ans, l'auteur sait tout de ce fait divers. Jusqu'à recevoir une lettre anonyme indiquant où est le corps.

Par Mathieu Livoreil
Chez Mon poche

|

Auteur

Mathieu Livoreil

Editeur

Mon poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Disparue des Ardennes par Mathieu Livoreil

Commenter ce livre

 

La Disparue des Ardennes

Mathieu Livoreil

Paru le 21/05/2026

264 pages

Mon poche

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379131974
9782379131974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.