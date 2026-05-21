Les élites du Royaume

Au Maroc, richesse et prestige sont concentrés entre les mains d'une minorité de familles dirigeantes qui se reproduisent à l'identique en utilisant les ressources de la tradition : filiations patriarcales, mariages de convenance et alliances économiques. De cette organisation émergent des hommes riches, instruits mais avides de puissance. Qui sont-ils ? Comment accèdent-ils au pouvoir politique, économique et social ? Bénéficient-ils d'une autonomie d'action et de jugement ou sont-ils simplement formés par l'Etat pour servir des intérêts supérieurs, comme ceux des multinationales ? Basées sur une étude rigoureuse de la formation historique et sociologique des élites marocaines, voici des réponses à ces questions, dans une nouvelle édition mise à jour – et bienvenue alors que le Maroc tente de s'engager dans une politique ambitieuse de lutte contre la corruption et les trafics en tous genres, mais que les élites dirigeantes continuent d'exercer leur influence dans tous les champs du pouvoir...