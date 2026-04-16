Pourquoi vous ne m'aimez plus ?

Cathy Glass, mère d'accueil expérimentée au grand coeur, se voit confier Anna, une fillette de cinq ans que ses parents sont allés adopter à l'étranger. Pourquoi alors ont-ils décidé de s'en séparer peu de temps après l'avoir recueillie ? Cathy, elle aussi, se sent désemparée face au comportement de la fillette, jusqu'à ce qu'elle découvre l'enfer qu'elle a vécu... Le nouveau témoignage inédit de Cathy Glass, la maman d'accueil aux millions de lecteurs Pendant des années, Elaine et Ian ont essayé en vain d'avoir un bébé. Aussi ont-ils décidé de se tourner vers l'adoption pour concrétiser leur rêve de devenir parents. Un chemin de croix qui, face au mur administratif auquel ils se heurtent, les mène à l'étranger. Là, leur calvaire se poursuit jusqu'à ce qu'on leur présente Anna, cinq ans, dont ils tombent aussitôt amoureux. Comment dès lors expliquer que, peu de temps après son retour en Angleterre, le jeune couple décide de se séparer d'elle ? Seraient-ils incapables de l'aimer ? Anna est alors confiée à Cathy Glass qui, malgré ses années d'expérience en tant que maman d'accueil, se sent démunie face au comportement troublant de la fillette. Jusqu'à ce qu'elle découvre l'enfer qu'Anna a traversé...