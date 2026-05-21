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#Polar

Le feu noir

Edouard Bernadac

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Au coeur d'un village sarde, un duo de policiers enquête sur le meurtre énigmatique d'un étudiant en théologie disparu il y a cinquante ans. Un polar où légendes sardes et réalités voilées façonnent un secret à glacer le sang. Le corps d'un étudiant en théologie, disparu il y a cinquante ans, est retrouvé intact dans un séminaire abandonné en Sardaigne. Lucas, oncle de Robert Destagne et paria de la famille, était accablé par de terribles accusations. Sa disparition mystérieuse et son exil volontaire sur l'île soulèvent une question troublante : le séminaire était-il son dernier refuge ou le théâtre de nouvelles horreurs ? A la quête du passé, le commandant Destagne, secondé par la capitaine Sophie Blandy, se lance dans une affaire obscure au coeur d'un village sarde isolé. Ensemble, ils pénètrent un monde tissé de sorcellerie et de folklore mystérieux, où chaque indice les rapproche de la vérité sinistre entourant la mort de Lucas.

Par Edouard Bernadac
Chez Incartade(s) éditions

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Auteur

Edouard Bernadac

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Romans policiers

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Le feu noir

Edouard Bernadac

Paru le 21/05/2026

468 pages

Incartade(s) éditions

10,50 €

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Scannez le code barre 9782376101956
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