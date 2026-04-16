Cette enquête hors norme démarre par trois lignes lues dans le New Yorker en 2016. Loïc Hecht apprend que deux milliardaires de la Silicon Valley ont secrètement embauché une équipe de scientifiques pour prouver que nous vivons dans une simulation informatique. Ils espèrent trouver la preuve irréfutable que nous sommes piégés dans un immense jeu vidéo, sans avoir conscience de notre état. Loïc Hecht se rend à San Francisco, à la rencontre de ces chercheurs qui défient l'entendement : physiciens de la NASA, du MIT, de Berkeley. Ils croient dur comme fer à la théorie de la simulation, persuadés que notre conscience ne serait qu'un algorithme mathématique, une suite de 1 et de 0. Son enquête le mène, de surprise en surprise, jusqu'aux monastères tibétains de Dharamsala, en passant par les programmes secrets de la CIA. Ce livre est le récit d'un basculement intime et une traversée des mystères de notre époque : ceux de la physique quantique, des neurosciences, de l'IA... et de la conscience.