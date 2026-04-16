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Colori Colore Creare Tome 5

Kozue Amano

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Après la Venise d' Aria et la mer d' Amanchu ! , explorez le village perché imaginé par Kozue Amano ! Pour Aka, Uran et Verdi, c'est bientôt la rentrée ! Les trois fillettes ne vont pas tarder à commencer leur internat à Néo-Venise afin de suivre les cours d'école élémentaire. Seulement, la protégée de Gino n'a pas encore compris tout ce que ça impliquait : son gardien, lui, va rester sur Onobori, et elle ne pourra pas le revoir avant un bon moment... Heureusement, grâce à la maman d'Uran, Nodoka devient surveillante de dortoir, ce qui rassure le vieil homme. Arrivée à bon port, Aka est émerveillée par son nouvel environnement, mais, une fois au lit dans sa chambre, elle se retrouve toute seule... Parviendra-t-elle à surmonter son chagrin ? Après Aria et Amanchu ! , Kozue Amano nous embarque dans un nouveau monde de fantasy onirique ! Douce et sucrée, cette épopée tout public se déguste comme un bonbon. Machines volantes, paysages de rêve et magie du quotidien se dévoilent à travers les yeux de la petite Aka. Retrouvez la candeur de l'enfance et laissez-vous porter par le souffle lyrique de Colori Colore Creare !

Par Kozue Amano
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Kozue Amano

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Colori Colore Creare Tome 5

Kozue Amano

Paru le 16/04/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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