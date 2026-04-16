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L'anneau de Gygès Tome 5

Takahiro Kato

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Le super-pouvoir ne fait pas le super-héros... Depuis les événements qui ont eu lieu sur le navire, Takeru semble souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité. Il possède désormais une deuxième personnalité : celle de Gygès le saltimbanque, prêt à tout pour semer le chaos... mais dans quel but exactement ? De son côté, le jeune Yu devient l'apprenti de l'inspecteur Jinnai, qui se révèle être un tengu ! Ce genre de créature divine avait par le passé pour mission de traquer les kakusare, des individus dotés de pouvoirs mystérieux ressemblant fortement à ceux de maître Todo... Quand vos rêves se réalisent, c'est peut-être le début du cauchemar... Dans un mélange de suspense et d'humour noir, L'Anneau de Gygès nous entraîne sur les pas de héros amateurs qui ont bien mal commencé leur carrière !

Par Takahiro Kato
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Takahiro Kato

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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L'anneau de Gygès Tome 5

Takahiro Kato

Paru le 16/04/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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