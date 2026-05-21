Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Cho Oyu

Charlie Buffet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'extraordinaire destin de Claude Kogan, jeune couturière qui devint l'une des plus grandes alpinistes françaises de son temps. Une vie romanesque, travervée par le grand amour et la Grande Histoire. Elle mesurait 1, 50 m, on l'appelait " la femme la plus haute du monde ". Claude Kogan (1919-1959) aurait dû rester comme un des grands noms de l'alpinisme des années 1950, quand les sommets des Andes et de l'Himalaya voyaient passer comme une étoile filante cette femme audacieuse et passionnée qui bousculait un univers presque exclusivement masculin. Elle disparut à 7 000 mètres alors qu'elle tentait d'atteindre le sommet du Cho Oyu, au Tibet, à la tête d'une expédition entièrement féminine. Charlie Buffet a enquêté auprès des derniers témoins pour raconter sa vie romanesque, illuminée par l'amour de la montagne et d'un homme. Charlie Buffet raconte la passion de la montagne dans ses articles et ses livres depuis trois décennies. Il est aussi directeur éditorial de Guérin.

Par Charlie Buffet
Chez Editions Michel Guérin

|

Auteur

Charlie Buffet

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Alpinisme, escalade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cho Oyu par Charlie Buffet

Commenter ce livre

 

Cho Oyu

Charlie Buffet

Paru le 21/05/2026

Editions Michel Guérin

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352216254
9782352216254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.