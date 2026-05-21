L'extraordinaire destin de Claude Kogan, jeune couturière qui devint l'une des plus grandes alpinistes françaises de son temps. Une vie romanesque, travervée par le grand amour et la Grande Histoire. Elle mesurait 1, 50 m, on l'appelait " la femme la plus haute du monde ". Claude Kogan (1919-1959) aurait dû rester comme un des grands noms de l'alpinisme des années 1950, quand les sommets des Andes et de l'Himalaya voyaient passer comme une étoile filante cette femme audacieuse et passionnée qui bousculait un univers presque exclusivement masculin. Elle disparut à 7 000 mètres alors qu'elle tentait d'atteindre le sommet du Cho Oyu, au Tibet, à la tête d'une expédition entièrement féminine. Charlie Buffet a enquêté auprès des derniers témoins pour raconter sa vie romanesque, illuminée par l'amour de la montagne et d'un homme. Charlie Buffet raconte la passion de la montagne dans ses articles et ses livres depuis trois décennies. Il est aussi directeur éditorial de Guérin.