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Le livre du vélo

Stefan Spiegel, Jan Wittenbrink

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Ce livre, richement illustré et rédigé par un expert, est une référence pour les passionnés de cyclisme. Il présente l'essentiel sur les vélos, des pneus aux freins, aborde les cols célèbres, le cyclisme de compétition et propose conseils pratiques et connaissances techniques. Chaque lecture apporte de nouvelles informations. Le vélo : compagnon moderne et clé de la mobilité durable - Un véhicule ancien, toujours actuel Le vélo, fort de plus de deux siècles d'existence, continue de s'imposer dans notre quotidien par sa modernité et sa polyvalence. Véritable merveille de mécanique, il occupe une place essentielle comme compagnon idéal, que ce soit pour les déplacements urbains ou les loisirs. A la fois équipement sportif et moyen de transport accessible, il incarne également un symbole de liberté. - La petite reine et la mobilité de demain Au coeur de la transition vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement, le vélo joue aujourd'hui un rôle central. Il devient la clé d'une mobilité durable, contribuant à l'émergence de villes plus vivables et à la préservation de notre planète. - Un ouvrage riche en illustrations et en savoirs Ce livre dédié au cyclisme se distingue par la richesse de son contenu, illustré par plus de 1 000 graphiques, cartes et dessins. Il propose une exploration approfondie de l'univers du vélo à travers ses multiples facettes : du vélocipède des origines aux modèles ultralégers en carbone, en passant par le vélo cargo électrique. - Expériences, culture et légendes cyclistes Le plaisir simple de pédaler côtoie dans ces pages les défis propres au cyclisme, tels que la fameuse fringale redoutée des passionnés. L'ouvrage met également en lumière des itinéraires emblématiques, les cols mythiques du cyclisme et les grandes figures du Tour de France. Il s'intéresse à l'essor de la culture cycliste et présente une sélection marquante de chansons et de films consacrés à cet univers. - Un guide pour le passionné Pensé comme un véritable guide, ce livre propose aussi un panorama des manufacturiers spécialisés et offre un aperçu complet de tous les types de vélos appréciés par les amateurs. A feuilleter et à découvrir, il s'adresse à tous ceux qui souhaitent approfondir leur passion pour la petite reine.

Par Stefan Spiegel, Jan Wittenbrink
Chez Editions du Gerfaut

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Auteur

Stefan Spiegel, Jan Wittenbrink

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Cyclisme, VTT

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Le livre du vélo

Stefan Spiegel, Jan Wittenbrink

Paru le 03/12/2026

Editions du Gerfaut

39,00 €

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