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Effet Wax

Aurelia Durand

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Plongez dans l'univers joyeux et vibrant d'Aurélia Durand A travers 28 planches à colorier, laissez-vous porter par des personnages noirs, joyeux et fiers, habillés de motifs inspirés du wax. Ces illustrations célèbrent la diversité, le métissage et la beauté des identités plurielles. Le wax, ce tissu voyageur né du croisement entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, devient ici une invitation à la créativité. Ses couleurs éclatantes et ses motifs géométriques racontent une histoire de métissage, de résistance. Prenez vos crayons, choisissez des teintes audacieuses, et offrez-vous un moment de détente créative. Inventez vos propres motifs, jouez avec les contrastes, laissez parler votre intuition.

Par Aurelia Durand
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Aurelia Durand

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Coloriages adultes

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Effet Wax

Aurelia Durand

Paru le 16/04/2026

64 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791032312032
9791032312032
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