Plongez dans l'univers joyeux et vibrant d'Aurélia Durand A travers 28 planches à colorier, laissez-vous porter par des personnages noirs, joyeux et fiers, habillés de motifs inspirés du wax. Ces illustrations célèbrent la diversité, le métissage et la beauté des identités plurielles. Le wax, ce tissu voyageur né du croisement entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, devient ici une invitation à la créativité. Ses couleurs éclatantes et ses motifs géométriques racontent une histoire de métissage, de résistance. Prenez vos crayons, choisissez des teintes audacieuses, et offrez-vous un moment de détente créative. Inventez vos propres motifs, jouez avec les contrastes, laissez parler votre intuition.