Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Sacs durables pour toute la famille

Elsa Giraud-Virissel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
20 créations de sacs durables, pratiques, jolis et faciles à coudre ! Le sac est l'accessoire indispensable qui nous accompagne au quotidien, et pourtant il semblerait qu'on n'ait jamais celui qui convient... Elsa Giraud-Virissel vous propose de créer vos modèles, pour répondre à chacun des besoins de votre famille, de la manière le plus écologique possible. Dans ce livre, découvrez : - Des conseils d'experte pour maîtriser les techniques de couture et adapter chaque réalisation à vos besoins. - Des pas-à-pas clairs et illustrés pour progresser sans stress et coudre en toute confiance. - 20 projets variés, du plus simple au plus technique : sacs à vrac, de voyage, à gourde, à jouets, à pain, trousse de toilette, sacs à dos, pochette à vélo, banane... de quoi accompagner toute la famille au quotidien. - Des idées d'upcycling et des variantes récup, dans une démarche responsable et zéro déchet. Elsa Giraud-Virissel est ingénieure la semaine, maman de quatre enfants, et elle s'adonne à sa passion, la couture, pendant son temps libre. Très active sur la Toile, elle alimente régulièrement son compte Instagram, @ellesadorentbyelsa. Elle vend ses créations dans sa boutique en ligne, participe à des salons de petits créateurs et organise des ateliers couture dans la région de Grenoble. Elle est l'auteure de trois ouvrages : Ma Nouvelle Fabrique de sacs, Ma Fabrique de sacs et Accessoires au féminin, parus aux éditions Le Temps Apprivoisé.

Par Elsa Giraud-Virissel
Chez L'Inédite

|

Auteur

Elsa Giraud-Virissel

Editeur

L'Inédite

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sacs durables pour toute la famille par Elsa Giraud-Virissel

Commenter ce livre

 

Sacs durables pour toute la famille

Elsa Giraud-Virissel

Paru le 21/05/2026

123 pages

L'Inédite

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350324395
9782350324395
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.