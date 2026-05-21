Sacs durables pour toute la famille

20 créations de sacs durables, pratiques, jolis et faciles à coudre ! Le sac est l'accessoire indispensable qui nous accompagne au quotidien, et pourtant il semblerait qu'on n'ait jamais celui qui convient... Elsa Giraud-Virissel vous propose de créer vos modèles, pour répondre à chacun des besoins de votre famille, de la manière le plus écologique possible. Dans ce livre, découvrez : - Des conseils d'experte pour maîtriser les techniques de couture et adapter chaque réalisation à vos besoins. - Des pas-à-pas clairs et illustrés pour progresser sans stress et coudre en toute confiance. - 20 projets variés, du plus simple au plus technique : sacs à vrac, de voyage, à gourde, à jouets, à pain, trousse de toilette, sacs à dos, pochette à vélo, banane... de quoi accompagner toute la famille au quotidien. - Des idées d'upcycling et des variantes récup, dans une démarche responsable et zéro déchet. Elsa Giraud-Virissel est ingénieure la semaine, maman de quatre enfants, et elle s'adonne à sa passion, la couture, pendant son temps libre. Très active sur la Toile, elle alimente régulièrement son compte Instagram, @ellesadorentbyelsa. Elle vend ses créations dans sa boutique en ligne, participe à des salons de petits créateurs et organise des ateliers couture dans la région de Grenoble. Elle est l'auteure de trois ouvrages : Ma Nouvelle Fabrique de sacs, Ma Fabrique de sacs et Accessoires au féminin, parus aux éditions Le Temps Apprivoisé.