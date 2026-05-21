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Je deviens sage-femme

Eloise Lequet

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Le livre indispensable des futures sages-femmes Je deviens sage-femme est le guide indispensable que tout lycéen ou étudiant en MMOPK souhaiterait avoir entre ses mains avant de se lancer dans cette profession exigeante et passionnante. Ce livre a été conçu pour vous accompagner à chaque étape, de la première année d'études en maïeutique jusqu'aux premiers pas dans la vie professionnelle. Vous y retrouverez : - un éclairage détaillé sur le nouveau cursus en 6 ans et ses exigences - des conseils pratiques pour bien choisir et résussir ses stages - une immersion réaliste dans le quotidien du métier de sage-femme - des témoignages et retours d'expériences de jeunes diplômées pour mieux se projeter - et 46 fiches pratiques avec les connaissances indispensables à maîtriser pour sa pratique quotidienne. A la fois guide méthodologique et didactique, ce livre vous aidera à mieux comprendre les exigences de la professsion et vous donnera les clés pour réussir et construire progressivement votre identité en tant que sage-femme.

Par Eloise Lequet
Chez Vuibert

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Auteur

Eloise Lequet

Editeur

Vuibert

Genre

Sages femmes

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Je deviens sage-femme

Eloise Lequet

Paru le 21/05/2026

192 pages

Vuibert

16,00 €

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