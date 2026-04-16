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#Roman francophone

Les promesses de l'océan

Jocelyne Le Bléis, Le bleis Jocelyne

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1904 – 1912. A La Réunion, la société gronde. La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, les tensions autour du projet de rattachement de l'île à Madagascar et la montée des revendications ouvrières annoncent un bouleversement profond. Les premiers syndicats émergent, portés par une agitation sociale inédite. Dans le quartier du Bas de la rivière Saint-Denis, la famille Bigot accueille Lina, jeune Piémontaise venue rejoindre Angelo, devenu chef d'entreprise. Confrontée à une culture créole qu'elle ne connaît pas, Lina doit apprendre à s'adapter, à comprendre, à exister. Autour d'elle gravitent des femmes fortes, soumises ou insoumises, silencieuses ou révoltées – autant de portraits vivants de la condition féminine au début du XXe siècle. Après Des fenêtres sur l'océan et Un pont sur l'océan, cet ultime volet, Les Promesses de l'océan, clôt l'histoire de la famille Bigot. Entre cyclones, crise économique et élans du coeur, ce roman tisse le destin d'une femme et d'une île en pleine mutation.

Par Jocelyne Le Bléis, Le bleis Jocelyne
Chez Orphie

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Auteur

Jocelyne Le Bléis, Le bleis Jocelyne

Editeur

Orphie

Genre

Littérature française

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Les promesses de l'océan

Jocelyne Le Bléis, Le bleis Jocelyne

Paru le 16/04/2026

352 pages

Orphie

21,50 €

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