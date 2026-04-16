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Saint-Honoré-les-Bains, station thermale du Morvan

Thomas Charenton, Xxx

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La station de Saint-Honoré-les-Bains est, à bien des égards, caractéristique du thermalisme français. L'engouement pour les propriétés thérapeutiques de ses sources chaudes, redécouvertes à la fin du XVIIIe siècle, y attire, au cours du siècle suivant, un nombre croissant de curistes, séduits également par la qualité de son air. La reconstruction de l'établissement thermal à partir de 1854 est décisive pour son avenir. Les hôtels et les maisons construits à ses abords donnent bientôt naissance à un nouveau quartier, largement ouvert sur le paysage environnant, et témoignent encore aujourd'hui de la diversité architecturale de la villégiature jusqu'à la Belle Epoque.

Par Thomas Charenton, Xxx
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Thomas Charenton, Xxx

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Architecture régionale

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Saint-Honoré-les-Bains, station thermale du Morvan

Thomas Charenton, Xxx

Paru le 16/04/2026

64 pages

Silvana Editoriale

10,00 €

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