Saint-Honoré-les-Bains, station thermale du Morvan

La station de Saint-Honoré-les-Bains est, à bien des égards, caractéristique du thermalisme français. L'engouement pour les propriétés thérapeutiques de ses sources chaudes, redécouvertes à la fin du XVIIIe siècle, y attire, au cours du siècle suivant, un nombre croissant de curistes, séduits également par la qualité de son air. La reconstruction de l'établissement thermal à partir de 1854 est décisive pour son avenir. Les hôtels et les maisons construits à ses abords donnent bientôt naissance à un nouveau quartier, largement ouvert sur le paysage environnant, et témoignent encore aujourd'hui de la diversité architecturale de la villégiature jusqu'à la Belle Epoque.