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Bourbon-Lancy, station thermale du pays Charolais-Brionnais

Thomas Charenton, Xxx

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Fréquentées dès l'Antiquité, les eaux de Bourbon-Lancy acquièrent une renommée considérable à la Renaissance, ce dont témoignent les séjours dans la station bourguignonne d'Henri III et de Louise de Lorraine, plus tard suivis par Richelieu. Construit à partir de 1807 sur les ruines des anciens bains, l'établissement thermal attire un nombre croissant de curistes dans les décennies suivantes. Ses abords - l'ancien faubourg Saint-Léger - se transforment à mesure que se multiplient les hôtels et maisons de villégiature. La générosité et le legs du marquis d'Aligre et de son épouse rendent possible la reconstruction de l'hôpital à partir de 1851, complété à la fin du siècle par un édifice spécialement conçu pour les bains, qui constitue encore aujourd'hui l'un des exemples les plus représentatifs de l'architecture thermale dans la région.

Par Thomas Charenton, Xxx
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Thomas Charenton, Xxx

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Architecture régionale

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Bourbon-Lancy, station thermale du pays Charolais-Brionnais

Thomas Charenton, Xxx

Paru le 16/04/2026

48 pages

Silvana Editoriale

10,00 €

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Scannez le code barre 9788836662845
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