Bourbon-Lancy, station thermale du pays Charolais-Brionnais

Fréquentées dès l'Antiquité, les eaux de Bourbon-Lancy acquièrent une renommée considérable à la Renaissance, ce dont témoignent les séjours dans la station bourguignonne d'Henri III et de Louise de Lorraine, plus tard suivis par Richelieu. Construit à partir de 1807 sur les ruines des anciens bains, l'établissement thermal attire un nombre croissant de curistes dans les décennies suivantes. Ses abords - l'ancien faubourg Saint-Léger - se transforment à mesure que se multiplient les hôtels et maisons de villégiature. La générosité et le legs du marquis d'Aligre et de son épouse rendent possible la reconstruction de l'hôpital à partir de 1851, complété à la fin du siècle par un édifice spécialement conçu pour les bains, qui constitue encore aujourd'hui l'un des exemples les plus représentatifs de l'architecture thermale dans la région.