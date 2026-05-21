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J'ai choisi la vie

Marc Lambron, Monique Lévi-Strauss

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La parole d'une femme dans son siècle, empreinte d'érudition, d'élégance et d'indépendance. Eminente chercheuse et intellectuelle, Monique Lévi-Strauss a accompagné son époux dans ses voyages majeurs, a relu ses écrits et a été étroitement associée à ses diverses recherches. Dans ces entretiens foisonnants, elle nous livre des pans de cette vie riche de moments poignants et intimes, de plain-pied dans la traversée du siècle qui fut le sien : une vie partagée durant cinquante-cinq ans avec Claude Lévi-Strauss, chacun conservant néanmoins son indépendance intellectuelle et ses domaines de réflexion.

Par Marc Lambron, Monique Lévi-Strauss
Chez Pocket

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Auteur

Marc Lambron, Monique Lévi-Strauss

Editeur

Pocket

Genre

Ethnologie et anthropologie

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J'ai choisi la vie

Marc Lambron, Monique Lévi-Strauss

Paru le 21/05/2026

160 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266360067
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