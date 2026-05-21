J'ai choisi la vie

La parole d'une femme dans son siècle, empreinte d'érudition, d'élégance et d'indépendance. Eminente chercheuse et intellectuelle, Monique Lévi-Strauss a accompagné son époux dans ses voyages majeurs, a relu ses écrits et a été étroitement associée à ses diverses recherches. Dans ces entretiens foisonnants, elle nous livre des pans de cette vie riche de moments poignants et intimes, de plain-pied dans la traversée du siècle qui fut le sien : une vie partagée durant cinquante-cinq ans avec Claude Lévi-Strauss, chacun conservant néanmoins son indépendance intellectuelle et ses domaines de réflexion.