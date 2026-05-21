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#Essais

La cendre et le feu

Tugdual Denis

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Une plongée inédite dans les secrets, les blessures et les grandeurs de la droite française. Voici le roman vrai de la droite française. Des salons du pouvoir aux théâtres des grands enterrements, des couloirs des écoles très privées aux coulisses de la presse, Tugdual Denis mène une enquête intime au plus près des hommes et des lieux. Il dévoile les arrière-cours où se nouent les fidélités secrètes, les trahisons, et se transmettent les héritages. Récit vécu, générationnel et parfois inconfortable, au coeur des réalités sociales de notre époque, cet ouvrage compose le portrait le plus juste d'un camp. Ses idoles, ses maudits, ses héros. Ce livre ne définit pas la droite. Il la révèle.

Par Tugdual Denis
Chez Robert Laffont

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Auteur

Tugdual Denis

Editeur

Robert Laffont

Genre

Actualité politique France

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La cendre et le feu

Tugdual Denis

Paru le 21/05/2026

336 pages

Robert Laffont

21,90 €

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Scannez le code barre 9782221265543
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