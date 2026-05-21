La cendre et le feu

Une plongée inédite dans les secrets, les blessures et les grandeurs de la droite française. Voici le roman vrai de la droite française. Des salons du pouvoir aux théâtres des grands enterrements, des couloirs des écoles très privées aux coulisses de la presse, Tugdual Denis mène une enquête intime au plus près des hommes et des lieux. Il dévoile les arrière-cours où se nouent les fidélités secrètes, les trahisons, et se transmettent les héritages. Récit vécu, générationnel et parfois inconfortable, au coeur des réalités sociales de notre époque, cet ouvrage compose le portrait le plus juste d'un camp. Ses idoles, ses maudits, ses héros. Ce livre ne définit pas la droite. Il la révèle.