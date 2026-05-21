La religion comme réponse collective à la tension entre la revendication pulsionelle et sa puissance destructrice Dans L'Avenir d'une illusion, l'un des textes freudiens qui relie psychanalyse et anthropologie, Freud propose une psychogenèse de la religion. L'oeuvre s'inscrit dans la démarche d'une compréhension de la société au prisme des pulsions humaines. Son apport le plus original réside ainsi dans l'homologie faite entre névrose et religion. Celles-ci sont en effet pensées comme deux réponses du même type, l'une individuelle, l'autre collective, à la tension entre la revendication pulsionnelle et la nécessité de s'opposer à la puissance destructrice de celle-ci. Cette homologie fait des religions un objet d'étude privilégié de la pyschanalyse, la religion étant pensée comme une illusion consolatrice héritée du besoin infantile de protection. Le texte est accompagnée d'une préface de Jacques André et d'un avant-propos inédit.