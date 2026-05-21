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La biodiversité en 30 questions

Philippe Grandcolas

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Et si notre avenir se cachait dans la diversité du vivant ? Un livre de poche pédagogique et facile d'accès pour faire le tour des questions liées à la biodiversité : les définitions clés (ce qu'est une espèce biologique, un écosystème, l'évolution, etc.), mais aussi les enjeux liés à la mise en danger des espèces. La Terre est aujourd'hui la seule planète qui abrite la vie. Face à une perte d'espèces de plus en plus rapide, il est plus que jamais nécessaire de comprendre le fonctionnement de la biodiversité, mais aussi les conséquences des activités humaines, et les solutions réalistes pour la préserver. En quoi toutes les espèces sont-elles utiles ? Comment cohabiter avec elles sans leur nuire ? La perte de la biodiversité est-elle devenue une crise à part entière ? Cet ouvrage fait le point en 30 questions/réponses sur un sujet des plus important pour l'avenir de l'humanité.

Par Philippe Grandcolas
Chez La Documentation Française

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Auteur

Philippe Grandcolas

Editeur

La Documentation Française

Genre

Biodiversité, nature

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La biodiversité en 30 questions

Philippe Grandcolas

Paru le 21/05/2026

100 pages

La Documentation Française

9,90 €

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Scannez le code barre 9782111740525
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