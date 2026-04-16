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#Polar

Les Limbes

Philippe Deparis

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Incarcéré depuis trois ans, Eric tente de se reconstruire avec l'aide de Vanessa, la psychologue qui suit son dossier et rédige une thèse sur lui. Entre les dessins réconfortants de son fils et l'espoir de récupérer, son épouse, Suzanne, il résiste. L'annonce du mariage de Suzanne et sa demande d'abandonner son autorité parentale le brisent. Anéanti et replongeant dons ses addictions, Eric finit par accepter un plan d'évasion : désormais, une seule idée l'obsède : s'évader, éliminer le futur mari de Suzanne et récupérer son fils. Veangeance, violence, sexe, drogue... un cocktail explosif autour de ce policier qui confère un rythme effréné à cette histoire et ne laisse aucun temps mort. Une suite de Styx sélectionné pour le prix roman noir des festival Polar de Cognac 2025.

Par Philippe Deparis
Chez Editions Eaux Troubles

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Auteur

Philippe Deparis

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Thrillers

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Les Limbes

Philippe Deparis

Paru le 19/05/2026

Editions Eaux Troubles

21,00 €

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Scannez le code barre 9782940766529
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