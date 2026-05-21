Les vies d'après

"La guerre l'avait arraché à ces délicatesses, elle avait déroulé sous ses yeux de vertigineuses cruautés qui lui avaient enseigné l'humilité. Ces pensées l'emplissaient de chagrin, ce qui, pensa-t-il, était l'inévitable lot de l'homme". Petit garçon, Ilyas a été arraché à ses parents par les troupes coloniales allemandes de l'est de l'Afrique. Après des années d'absence et de combats, il parvient enfin à regagner la petite ville portuaire de son enfance. Ses parents ne sont plus là et sa soeur adorée, Afiya, a été adoptée. Vendu à un officier pervers qui l'a marqué à vie, Hamza fait également son retour dans la ville. Sans un sou en poche, il cherche un travail et un toit, puis rapidement à conquérir la douce Afiya. Mais alors que ces jeunes survivants tentent de reconstruire leur vie, une nouvelle guerre menace de les emporter de nouveau.