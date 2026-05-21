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#Roman francophone

Les vies d'après

Abdulrazak Gurnah

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"La guerre l'avait arraché à ces délicatesses, elle avait déroulé sous ses yeux de vertigineuses cruautés qui lui avaient enseigné l'humilité. Ces pensées l'emplissaient de chagrin, ce qui, pensa-t-il, était l'inévitable lot de l'homme". Petit garçon, Ilyas a été arraché à ses parents par les troupes coloniales allemandes de l'est de l'Afrique. Après des années d'absence et de combats, il parvient enfin à regagner la petite ville portuaire de son enfance. Ses parents ne sont plus là et sa soeur adorée, Afiya, a été adoptée. Vendu à un officier pervers qui l'a marqué à vie, Hamza fait également son retour dans la ville. Sans un sou en poche, il cherche un travail et un toit, puis rapidement à conquérir la douce Afiya. Mais alors que ces jeunes survivants tentent de reconstruire leur vie, une nouvelle guerre menace de les emporter de nouveau.

Par Abdulrazak Gurnah
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Abdulrazak Gurnah

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les vies d'après

Abdulrazak Gurnah trad. Sylvette Gleize

Paru le 21/05/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Scannez le code barre 9782073151636
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