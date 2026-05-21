Oeuvres complètes

Ces Ouvres complètes réunissent, pour la première fois dans une édition de poche, l'ensemble de la production de Rimbaud. Toutes les versions connues de ses textes y sont reproduites, dans le respect des manuscrits : on y retrouve la nouveauté radicale d'un poète au destin fulgurant, qui voulait changer la vie. Après le "dérèglement de tous les sens" vient la saison du "damné". Rimbaud n'a pas vingt ans quand il compose son " espèce de prodigieuse autobiographie psychologique " (Verlaine) : Une saison en enfer, le seul livre qu'il ait fait imprimer. Puis ce sont Les Illuminations, ces poèmes en prose sans équivalent qui continuent de hanter la poésie mondiale. Ce second tome regroupe les poèmes de 1872 ; Une saison en enfer ; Les Illuminations ; et une sélection de lettres de 1872 à 1875, l'année où Rimbaud se tait, et où il entre dans la légende. Poèmes de 1872 ; Une saison en enfer ; Les Illuminations et autres textes. Edition en deux tomes.