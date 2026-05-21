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#Essais

Angoisses

Stefan Zweig

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Pourquoi tromper un mari riche, séduisant et de bonne compagnie ? Auprès de sa famille, Irènemène une vie agréable. Mais l'ennui la frustre et le confort endort son corps encore jeune. Pour oublier le désoeuvrement de son quotidien, elle prend un amant. L'entremêlement de la passion et de la culpabilité réveille ses sens. Jusqu'au jour où une femme menace de dévoiler son secret. Irène découvre l'angoisse. Chez elle, le regard de son mari semble l'accuser, les gestes de ses enfants paraissent la dénoncer. Et derrière les rideaux de sa maison, à chaque coin de rue, elle sait que rôde, toujours, son implacable maître chanteuse. Grâce à cette nouvelle digne d'un grand roman policier, on apprend qu'à trop craindre son bourreau on oublie parfois de songer à ses motivations.

Par Stefan Zweig
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Stefan Zweig

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Bilingues

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Angoisses

Stefan Zweig trad. Bernard Lortholary

Paru le 28/05/2026

224 pages

Editions Gallimard

11,20 €

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