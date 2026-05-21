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#Essais

Contes amoureux

Miguel de Unamuno

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Six contes sur l'amour, et autant de manières de vivre et de dire le sentiment amoureux. Ici, un homme désabusé rencontre une orpheline aux yeux rieurs qui lui apprend à voir la beauté du monde. Là, un vieil aveugle connaît le bonheur grâce à l'amour que lui porte sa fille et se remémore sa rencontre avec la mère de cette dernière. Ailleurs, une jeune fi lle se laisse dépérir une fois la passion dissipée, un homme fortuné épouse sa douce cuisinière, deux amants meurent de s'être trop vite aimés, un couple apprend à voir passer les années. Sous la plume d'Unamuno, philosophie et poésie se rencontrent pour nous montrer qu'en amour rien n'est jamais acquis, bien que tout soit souvent promis.

Par Miguel de Unamuno
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Miguel de Unamuno

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Bilingues

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Contes amoureux

Miguel de Unamuno trad. Raymond Lantier, Albert Bensoussan

Paru le 28/05/2026

144 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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