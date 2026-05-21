La tête à l'envers

"J'ai passé une partie de ma vie à avoir des projets à la con et l'autre partie à expliquer pourquoi je ne les avais pas menés à bien. Chez moi, le succès réside presque dans la beauté de l'abandon". A l'hiver, l'île d'Ibiza offre un refuge idéal, propice au calme et à la sérénité qu'il fallait à l'auteur pour écrire son prochain livre. Mais, en tête à tête avec son ordinateur et son double de papier, Olivier Bourdeaut voit ressurgir le spectre d'une existence vouée à l'échec, les souvenirs d'une enfance compliquée, marquée par une scolarité aussi brève que chaotique. Les rêves de littérature semblaient, au mieux, lointains. Qui aurait pu prédire que ce cancre insolent et maladroit parviendrait à se rebeller contre son destin ? Certainement pas lui-même...