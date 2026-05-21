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#Roman francophone

La tête à l'envers

Olivier Bourdeaut

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"J'ai passé une partie de ma vie à avoir des projets à la con et l'autre partie à expliquer pourquoi je ne les avais pas menés à bien. Chez moi, le succès réside presque dans la beauté de l'abandon". A l'hiver, l'île d'Ibiza offre un refuge idéal, propice au calme et à la sérénité qu'il fallait à l'auteur pour écrire son prochain livre. Mais, en tête à tête avec son ordinateur et son double de papier, Olivier Bourdeaut voit ressurgir le spectre d'une existence vouée à l'échec, les souvenirs d'une enfance compliquée, marquée par une scolarité aussi brève que chaotique. Les rêves de littérature semblaient, au mieux, lointains. Qui aurait pu prédire que ce cancre insolent et maladroit parviendrait à se rebeller contre son destin ? Certainement pas lui-même...

Par Olivier Bourdeaut
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Olivier Bourdeaut

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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La tête à l'envers

Olivier Bourdeaut

Paru le 21/05/2026

176 pages

Editions Gallimard

8,10 €

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Scannez le code barre 9782073076557
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