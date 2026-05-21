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Les leçons de la sourate Al Baqara

Anis Ahmad

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Première sourate révélée à Médine et la plus longue du Qur'an, la sourate al-Baqara expose les fondements de la foi et de la viehumaine. Au coeur de son message se trouve le tawhîd, l'unicitéd'Allah, un principe essentiel qui irrigue non seulement lacroyance, mais aussi l'éthique et la vision du monde que l'Islampropose. Dans un contexte où l'humanité fait face à de graves déséconomiques, sociaux, culturels et spirituels, la sourate al-Baqaranous ore une orientation à la fois directe et profonde, an de nous guider progressivement vers la réforme personnelleet collective. Ses versets proposent des principes universels, des règles claires et des motivations rationnelles pourcorriger les maux sociaux et retrouver une cohérence intérieureet communautaire. Ce livre ne se veut pas une exégèse formelle, mais une lecturesimple, accessible et profondément nourrissante des grandesleçons de la sourate al-Baqara - une invitation à redécouvrir cetrésor coranique incontournable, à en saisir la sagesse vivante, et à laisser ses enseignements éclairer chaque dimension denotre existence.

Par Anis Ahmad
Chez Muslim City

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Auteur

Anis Ahmad

Editeur

Muslim City

Genre

Islam

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Les leçons de la sourate Al Baqara

Anis Ahmad

Paru le 21/05/2026

312 pages

Muslim City

14,90 €

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Scannez le code barre 9781068180248
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