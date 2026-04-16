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#Imaginaire

Huitante

Hélène Becquelin

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Cette nouvelle bande dessinée d'Hélène Becquelin nous embarque dans les années 80, dans les pas d'une jeune fille solitaire, férue de punk. Suivie par un monstre à la fois coach mental et ami imaginaire, elle va quitter son Valais natal et poursuivre ses études aux Beaux-Arts de Lausanne. Elle se confronte rapidement à la concurrence entre camarades, à la compétition féroce entres filles et au machisme ambiant. Au fil de ses nouvelles expériences faites de rencontres, de concerts punk et d'histoires d'amour pleines de décibels et de rock, elle découvre le coeur battant de lieux alternatifs, aujourd'hui emblématiques, de Suisse romande, comme la Dolce Vita à Lausanne, les Caves du Manoir à Martigny, le Frisson à Fribourg, ...

Par Hélène Becquelin
Chez Antipodes

|

Auteur

Hélène Becquelin

Editeur

Antipodes

Genre

Divers

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Huitante

Hélène Becquelin

Paru le 16/04/2026

184 pages

Antipodes

24,00 €

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