Le chinois... comme en Chine - Cahier d'écriture

Les 600 caractères de cet ouvrage figurent dans les listes de sinogrammes à apprendre en priorité - dont celles des nouveaux HSK 1 et 2. Plus de la moitié d'entre eux sont regroupés à deux ou trois par page en fonction de leurs ressemblances graphiques. Chaque signe est suivi de la façon de l'écrire trait par trait, d'une grille d'écriture pour s'entraîner, de deux ou trois mots composés qu'il permet d'écrire, ainsi que d'une ou deux phrases d'exemple surtout pour les mots de grammaire. C'est un ouvrage qui sera très utile à toutes les personnes apprenant le mandarin et qui souhaitent renforcer leur mémoire sinographique, c'est-à-dire leurs connaissances concernant l'écriture des graphèmes de base des signes chinois. Il sera utile aussi à celles et ceux qui aimeraient connaître la forme non simplifiée des caractères, toujours aujourd'hui en usage à Hong-Kong ou à Taïwan. Une originalité de l'ouvrage est en effet de présenter la graphie traditionnelle des caractères et d'expliquer le processus suivi dans les années 1950 pour en réformer l'écriture.