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De la pérennité des entreprises familiales

Paulette Robic, Marine Gouëdard, Dragos Zelinschi

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Au fil des décennies, le capitalisme familial a persisté malgré les prédictions contraires, s'enracinant profondément dans le paysage économique mondial. L'ouvrage explore cette pérennité à travers une analyse interdisciplinaire (sciences de gestion et histoire) des entreprises familiales. Il traite les questions théoriques et méthodologiques rencontrées dans la compréhension des entreprises familiales, en raison de leur nature multidimensionnelle. Il insiste sur l'importance d'équilibrer les aspects financiers et non financiers de la performance pour assurer leur continuité. Il examine le rôle du genre en leur sein en mettant en évidence les défis et les opportunités liés à la transmission entre générations. Ces différentes perspectives offrent une compréhension méthodologique, économique et historique des mécanismes de pérennité des entreprises familiales.

Par Paulette Robic, Marine Gouëdard, Dragos Zelinschi
Chez PU Rennes

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Auteur

Paulette Robic, Marine Gouëdard, Dragos Zelinschi

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire d'entreprises

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De la pérennité des entreprises familiales

Paulette Robic, Marine Gouëdard, Dragos Zelinschi

Paru le 21/05/2026

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041310562
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