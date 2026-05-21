Dragon & Caméléon Tome 6

Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, s'est réveillé dans la peau d'un auteur débutant à la suite d'un étrange accident. Son duel contre le n°2 de l'industrie, le monstrueux Fugaku, semble mal parti. Largement à la traîne dans la course à qui publiera la meilleure nouvelle série, Hanagami décide à la dernière minute de réécrire entièrement son sixième chapitre. Jamais il n'avait relevé un défi pareil dans sa longue carrière de mangaka ! Conceptualisation, story-board, dessin, encrage... Le temps joue contre lui, et le stress au sein de l'équipe atteint son paroxysme. Dans ce sixième tome, assistez à la naissance d'un manga révolutionnaire !