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#Manga

Dragon & Caméléon Tome 6

Ryo Ishiyama

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Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, s'est réveillé dans la peau d'un auteur débutant à la suite d'un étrange accident. Son duel contre le n°2 de l'industrie, le monstrueux Fugaku, semble mal parti. Largement à la traîne dans la course à qui publiera la meilleure nouvelle série, Hanagami décide à la dernière minute de réécrire entièrement son sixième chapitre. Jamais il n'avait relevé un défi pareil dans sa longue carrière de mangaka ! Conceptualisation, story-board, dessin, encrage... Le temps joue contre lui, et le stress au sein de l'équipe atteint son paroxysme. Dans ce sixième tome, assistez à la naissance d'un manga révolutionnaire !

Par Ryo Ishiyama
Chez Mana books

|

Auteur

Ryo Ishiyama

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

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Dragon & Caméléon Tome 6

Ryo Ishiyama

Paru le 04/06/2026

Mana books

7,95 €

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