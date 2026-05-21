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Comment obtenir ce que vous voulez

David J. Lieberman

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Cessez de vous laisser manipuler et obtenez enfin ce que vous voulez ! Pourquoi passer votre existence à vous laisser mener par les autres, alors que vous pourriez, grâce aux plus formidables secrets de la psychologie, devenir celui ou celle qui décide. Au travail comme dans la vie personnelle, faites de votre esprit une arme redoutable ! Dans ce livre, grâce à des techniques simples et faciles à appliquer (langage du corps, tournures de phrases, intonations...), découvrez comment : paraître irrésistiblement attirant, savoir quand on vous ment, prendre instantanément le dessus quel que soit votre interlocuteur, faire changer d'avis même les personnes les plus obstinées, formuler les critiques les plus dures sans jamais blesser, obtenir les confidences de qui vous voulez. Ne restez plus impuissant ! Avec ce guide, prendre le contrôle de n'importe quelle situation et diriger les choses comme vous l'entendez, c'est possible !

Par David J. Lieberman
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

David J. Lieberman

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Communication interpersonnelle

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Comment obtenir ce que vous voulez

David J. Lieberman trad. Marc Rozenbaum

Paru le 21/05/2026

320 pages

Leduc.s éditions

8,90 €

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