Autour de Lille – 20 Belles Balades entre nature et patrimoine Qui aurait cru que, tout autour de Lille, la nature reprenait si bien ses droits ? Derrière les terrils, les zones industrielles ou les champs de houblon, se cachent des forêts profondes, des marais foisonnants, des bocages bruissants de vie et des prairies où s'ébattent chevreuils, putois ou hérons cendrés. Ce guide Belles Balades vous invite à (re)découvrir un territoire inattendu, riche d'histoires naturelles, d'émotions et de rencontres. De la forêt de Nieppe aux monts de Flandre, du marais de Bellenville aux terrils du Bassin minier, chaque itinéraire a été soigneusement sélectionné pour sa beauté, sa diversité et sa facilité d'accès. Les 20 circuits proposés, adaptés à tous les marcheurs, sont autant de voyages sensoriels : écouter le tambourinage du pic épeiche, observer la grâce d'un martin-pêcheur, sentir l'ail des ours ou la menthe aquatique, suivre les traces d'un renard ou d'une salamandre... Grâce à l'application mobile Belles Balades, prolongez l'expérience : laissez-vous guider pas à pas, survolez le parcours en 3D, écoutez les chants des oiseaux, découvrez les secrets des naturalistes et géolocalisez-vous même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Illustré de cartes détaillées, de photos inspirantes et de rubriques naturalistes passionnantes, ce guide est une véritable invitation à ralentir, à regarder et à s'émerveiller. Car ici, à deux pas de la métropole lilloise, la nature n'a jamais cessé de raconter des histoires : celles de l'eau, du vent, du charbon, des hommes et des oiseaux. Alors chaussez vos bottes ou vos baskets : le Nord, plus vert que vous ne l'imaginiez, vous attend au détour du chemin.