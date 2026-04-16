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Béarn

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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Des plaines du gave aux crêtes des Pyrénées, le Béarn déploie une nature aussi sauvage que généreuse. Ici, le promeneur n'est jamais bien loin d'un torrent, d'un sentier fleuri ou du vol d'un vautour. Il suffit de lever les yeux pour sentir la montagne respirer. Ce guide Belles Balades – Béarn vous invite à explorer cette terre de caractère à travers 20 itinéraires soigneusement choisis, accessibles à tous, pour découvrir ses paysages, sa faune et sa flore, mais aussi l'âme de ses habitants. Des marmottes du cirque d'Anéou aux isards du lac d'Estaens, des hêtraies profondes d'Artouste aux panoramas spectaculaires de la Pierre Saint-Martin, chaque balade révèle une facette du Béarn authentique. Vous traverserez des estives vivantes où résonnent les sonnailles des troupeaux, longerez les vignobles dorés de Jurançon, suivrez les rivières limpides du gave d'Ossau ou les chemins d'ombres du bois du Bager. Partout, la nature se raconte à qui prend le temps de regarder, d'écouter, de respirer. Conçu par des naturalistes passionnés, le guide offre bien plus qu'un simple itinéraire : des pages illustrées pour identifier les espèces locales, des rubriques "Face à face" pour rencontrer les animaux emblématiques, des "Plein champ" pour comprendre les paysages, et un carnet du naturaliste riche d'explications claires et précises. Les cartes détaillées, les photographies inspirantes et les conseils pratiques font de chaque sortie une expérience à la fois sûre, ludique et enrichissante. Grâce à l'application mobile Belles Balades, embarquez le guide entier dans votre poche : laissez-vous géolocaliser, survolez les itinéraires en 3D, écoutez le chant des oiseaux en scannant leurs silhouettes, suivez les étapes et les observations sur le terrain, même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature. Redécouvrez le Béarn autrement — dans le silence des forêts, sous le vent des cols, dans la lumière dorée des vignobles, là où l'homme et la montagne dialoguent depuis toujours.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

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Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

France et généralités

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Béarn

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

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