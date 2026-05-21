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Les compléments alimentaires qui guérissent

Didier Le Bail, Bail didier Le

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Oméga 3, vitamine D, probiotiques, fer... plus que jamais, votre corps a besoin d'un apport optimal en vitamines, minéraux et "bons" acides gras pour bien fonctionner au quotidien. Mode de vie moderne, alimentation carencée, manque de soleil... Aujourd'hui, selon de nombreuses études scientifiques, presque toute la population manque de nutriments essentiels. Dans ce guide très pratique, découvrez : Les meilleures sources alimentaires et complémentaires de 28 micronutriments : minéraux, vitamines, acides aminés... ; Allergies saisonnières, arthrose, ostéoporose, constipation, insuffisance veineuse, hypertension artérielle, diabète de type 2, stress... 40 troubles de santé, avec pour chacun les cures à entreprendre. Les compléments alimentaires indispensables pour vous soutenir au quotidien.

Par Didier Le Bail, Bail didier Le
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Didier Le Bail, Bail didier Le

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Diététiques

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Les compléments alimentaires qui guérissent

Didier Le Bail, Bail didier Le

Paru le 21/05/2026

384 pages

Leduc.s éditions

9,50 €

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Scannez le code barre 9791028538088
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