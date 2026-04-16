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Pays Basque

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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BELLES BALADES – PAYS BASQUE Entre océan et montagnes, le Pays Basque est un condensé d'aventures, de lumières et de vie sauvage. Des falaises de la Corniche basque aux hêtraies d'Iraty, des barthes de l'Adour aux crêtes du Jaizkibel, chaque pas révèle un monde à part : celui d'une nature foisonnante et d'une culture fièrement enracinée. Ce guide unique vous invite à découvrir 22 balades accessibles à tous, soigneusement sélectionnées pour leur beauté, leur diversité et leur richesse écologique. Forêts profondes, landes battues par le vent, gorges vertigineuses et villages de carte postale se succèdent au fil des pages, accompagnés d'un carnet naturaliste pour apprendre à reconnaître oiseaux, plantes, mammifères ou reptiles du pays. Grâce à l'application mobile BELLES BALADES, le livre s'anime : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, géolocalisez-vous sur les sentiers, observez la faune grâce aux fiches illustrées et aux interviews de naturalistes passionnés. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Empruntez les chemins des anciens scrutateurs d'Abbadia, suivez les traces des baleiniers de Bidart, contemplez les vautours planant sur les Arbailles ou respirez les bruyères en fleurs sur les pentes de la Rhune. Entre aventure douce et immersion sensorielle, Belles Balades – Pays Basque est bien plus qu'un guide : c'est une invitation à ralentir, à regarder, à écouter. A renouer avec ce territoire vivant où chaque pas, chaque souffle de vent, chaque cri d'oiseau raconte un fragment du lien profond entre nature et culture basques.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

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Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Aquitaine

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Pays Basque

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

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