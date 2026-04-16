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Bretagne sud

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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Bretagne Nord – 25 balades entre ciel et mer En Bretagne, rien n'est jamais tout à fait fixe : la terre se fond dans la mer, la lande devient tourbière, le granit se couvre d'ajoncs et de bruyères. Ici, les frontières s'effacent pour laisser place à un monde de nuances, où chaque sentier ouvre une fenêtre sur l'infini. De la mer d'Iroise à la Côte d'Emeraude, du Parc naturel régional d'Armorique aux falaises de Plouha, ce guide Belles Balades vous entraîne à la découverte d'une Bretagne sauvage et lumineuse. 25 itinéraires accessibles à tous, sélectionnés pour leur beauté et leur diversité : dunes et falaises, îles mystérieuses, marais, caps et forêts profondes. Sur l'île d'Ouessant, écoutez le souffle du vent et le cri des phoques gris. A Bréhat, flânez entre rochers roses et hortensias bleus. Dans les monts d'Arrée, suivez la piste du busard et du renard, là où la lande respire les légendes celtes. Chaque balade révèle un fragment d'histoire, de nature et de poésie. Les rubriques " Face à face " et " Plein Champ " vous plongent au coeur de la vie sauvage : loutre d'Europe, chouette chevêche, abeille noire, sternes ou faucons crécerelles ; tandis que le carnet naturaliste aide à reconnaître oiseaux, plantes, mammifères et amphibiens. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, découvrez les interviews de naturalistes et laissez-vous guider même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Un livre et une appli pour vivre la Bretagne grandeur nature. Entre embruns et granit, un voyage sensible et sensoriel sur les plus beaux rivages du nord breton.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

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Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Bretagne

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Bretagne sud

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

17,90 €

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