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Sapiens

Boris Valentin

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De l'époque de la grotte Chauvet à celle des menhirs de Carnac, voici 35 000 ans d'histoire de France. Cette histoire commence avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, il y a près de 42 000 ans, et s'achève avec les premiers paysans, vers ? 7 000. En France, ces femmes et ces hommes nous ont légué de précieux vestiges archéologiques : instruments du quotidien, restes de gibier, habitats miraculeusement préservés et splendides oeuvres d'art. Autant de traces grâce auxquelles ressurgissent des savoir-faire, des façons de vivre et des croyances oubliés. Nomades pour la plupart, entourés d'une faune foisonnante, ces humains peu nombreux ont dû composer avec d'importantes transformations de leur environnement à la suite de froids sévères ou de réchauffements brutaux. Pourtant, l'essentiel de leur histoire s'est déroulé à un rythme paisible, bien éloigné de celui des sociétés modernes. L'archéologue Boris Valentin nous emmène à la rencontre de ces premiers Sapiens et nous invite à contempler leurs images : de Chauvet à Lascaux, les parois peintes et gravées témoignent de notre parenté profonde avec ces humains au mode de vie si différent du nôtre. Intégrant les dernières découvertes archéologiques, cet ouvrage éclaire un pan méconnu de notre passé.

Par Boris Valentin
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Boris Valentin

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Ouvrages généraux

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Sapiens

Boris Valentin

Paru le 21/05/2026

384 pages

Editions Tallandier

23,50 €

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