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Sauces & Marinades

Artémis

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80 recettes faciles et incontournables pour relever vos plats. Des recettes de sauces et marinades (mais aussi des crèmes, vinaigrettes...), salées ou sucrées, classiques ou originales, parfaites pour accompagner les viandes, poissons, salades ou encore desserts. Le livre pratique à avoir à portée de main pour sublimer facilement tous types de plats : du plat simple du soir au repas de fête en passant par le barbecue, l'apéritif dinatoire... Des accords de mets pour chaque recette.

Par Artémis
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Artémis

Editeur

Editions Artémis

Genre

Sauces, épices

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Sauces & Marinades

Artémis

Paru le 16/04/2026

143 pages

Editions Artémis

16,00 €

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Scannez le code barre 9782816025606
9782816025606
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