Sauces & Marinades

80 recettes faciles et incontournables pour relever vos plats. Des recettes de sauces et marinades (mais aussi des crèmes, vinaigrettes...), salées ou sucrées, classiques ou originales, parfaites pour accompagner les viandes, poissons, salades ou encore desserts. Le livre pratique à avoir à portée de main pour sublimer facilement tous types de plats : du plat simple du soir au repas de fête en passant par le barbecue, l'apéritif dinatoire... Des accords de mets pour chaque recette.