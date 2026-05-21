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L'enfant souverain

Aaron Stupple

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Prendre les enfants au sérieux : une philosophie pour libérer à la fois les parents et leurs enfants Peut-on accepter que les enfants mangent ce qu'ils veulent, dorment quand ils veulent ou s'exposent aux écrans sans aucune limite ? Pour la plupart des Français la réponse est évidente : bien sûr que non ! Fixer des limites serait une obligation éducative élémentaire des parents. Et si cette certitude était fausse ? Et si les dernières avancées sur l'apprentissage, le développement cognitif et la nature même de la personne révélaient que les pratiques coercitives de parentalité passent à côté de l'essentiel ? En fin de compte, être parent, c'est accompagner son enfant jusqu'à ce qu'il comprenne le monde et devienne autonome. Pour nourrir ce processus, il faut lui offrir la liberté et la sécurité qui stimulent sa créativité et sa capacité de découverte. Or la parentalité coercitive restreint la liberté, freine l'apprentissage et nuit, finalement, à l'épanouissement de l'enfant. Dans L'enfant souverain , Aaron Stupple, médecin et père de 5 enfants, examine les inconvénients de la parentalité coercitive et les alternatives surprenantes qui s'offrent aux parents lorsqu'ils ne renoncent pas à prendre la personnalité, les besoins et les choix de leurs enfants au sérieux. -- " Cet ouvrage révolutionnaire remet en question l'idée reçue selon laquelle il faut imposer des règles aux enfants. " Ray Scott Percival " Aaron Stupple est un auteur extrêmement captivant, un penseur novateur qui nous montre comment utiliser la créativité plutôt que la coercition pour résoudre les problèmes. Il m'a prouvé qu'il avait raison sur beaucoup de choses. " Naval Ravikant, entrepreneur à succès, investisseur légendaire dans la tech.

Par Aaron Stupple
Chez Editions Arpa

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Auteur

Aaron Stupple

Editeur

Editions Arpa

Genre

Education de l'enfant

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L'enfant souverain

Aaron Stupple

Paru le 04/06/2026

Editions Arpa

21,90 €

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