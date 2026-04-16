Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Ceux d'en haut

Gilbert Bordes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que s'est-il passé à Manilhac-le-Haut en cette nuit de novembre ? On n'a plus jamais revu Laurent Lerault. Dévastée par une rupture amoureuse et inquiète pour ce père dont elle sait les fragilités, mais pas les secrets, Fanny fuit la capitale pour aller à sa recherche. Laurent, peintre de talent, s'est réfugié des années plus tôt dans ce hameau du Limousin sur lequel veillent les ruines d'un château fort. Loin de tout, les gens de Manilhac ont leur part d'ombre. Leur mutisme ou leurs aveux à mots couverts font douter la jeune femme. Seul Mathieu, pisciculteur divorcé, lui apporte un certain réconfort. Contre toute attente, Fanny va se reconstruire au contact de ces hautes terres et de ceux qui en sont l'âme. Et percer enfin le mystère de la disparition de son père ?

Par Gilbert Bordes
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Gilbert Bordes

Editeur

Editions De Borée

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceux d'en haut par Gilbert Bordes

Commenter ce livre

 

Ceux d'en haut

Gilbert Bordes

Paru le 16/04/2026

272 pages

Editions De Borée

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812941191
9782812941191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.