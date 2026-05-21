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La route de l'or

William Dalrymple

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Pendant un millénaire et demi, l'Inde a exporté tous les aspects de sa civilisation, créant autour d'elle un vaste empire d'idées. L'art, les religions, l'architecture, l'astronomie, la musique, la danse, la littérature, les mathématiques et la mythologie de l'Inde ont essaimé à travers le monde, le long d'une "Route de l'Or" qui s'étendait de la mer Rouge au Pacifique. William Dalrymple s'appuie sur toute une vie de recherches pour mettre en lumière la position souvent oubliée de l'Inde en tant que coeur de l'Eurasie antique. Du plus grand temple hindou du monde à Angkor Vat au bouddhisme chinois, du commerce qui a contribué à financer l'Empire romain à l'introduction du bouddhisme en Chine, en passant par la création des chiffres que nous utilisons aujourd'hui (en particulier le concept de zéro), l'Inde a transformé la culture et les sciences du monde ancien - et a contribué à bâtir notre monde actuel tel que nous le connaissons.

Par William Dalrymple
Chez Les Editions Noir sur Blanc

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Auteur

William Dalrymple

Editeur

Les Editions Noir sur Blanc

Genre

Inde

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La route de l'or

William Dalrymple

Paru le 21/05/2026

Les Editions Noir sur Blanc

28,00 €

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