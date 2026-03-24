Issu d'une profonde expérience d'accompagnements thérapeutiques, La nouvelle terre-happy : Le chemin de la paix révèle les mécanismes invisibles qui sabotent nos vies depuis des générations. Ce guide puissant décrypte avec clarté l'origine de nos blocages émotionnels et relationnels. Il propose des clés concrètes pour briser les schémas limitants et sortir des impasses répétitives. Accessible et transformateur, il ouvre la voie vers une véritable guérison intérieure. Un appel à reprendre le pouvoir et devenir pleinement le créateur conscient de sa vie.