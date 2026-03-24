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La nouvelle terre-happy

Lucinda Hue

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Issu d'une profonde expérience d'accompagnements thérapeutiques, La nouvelle terre-happy : Le chemin de la paix révèle les mécanismes invisibles qui sabotent nos vies depuis des générations. Ce guide puissant décrypte avec clarté l'origine de nos blocages émotionnels et relationnels. Il propose des clés concrètes pour briser les schémas limitants et sortir des impasses répétitives. Accessible et transformateur, il ouvre la voie vers une véritable guérison intérieure. Un appel à reprendre le pouvoir et devenir pleinement le créateur conscient de sa vie.

Par Lucinda Hue
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Lucinda Hue

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Guides thérapeutiques

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La nouvelle terre-happy

Lucinda Hue

Paru le 24/03/2026

176 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

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Scannez le code barre 9791044031730
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