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Randos vin Méditerranée

Christelle Zamora

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Sillonnez la côte méditerranéenne en vous délectant de ses vins ! Quel meilleur moyen de comprendre un vin que de parcourir la terre qui l'a vu naître et d'admirer le paysage ? Suivez Christelle Zamora, experte en vins, de Nice au parc national des Calanques, en passant par Montpellier, Narbonne et Banjuls-sur-Mer, avec quelques détours dans l'arrière-pays et sur les îles de la Méditerranée... Chaussures de marche au pied et verre à la main, préparez-vous à découvrir la côte méditerranéenne d'une façon inédite ! Ce guide illustré et détaillé vous propose 40 randonnées autour de la Via Domitia historique afin de vous faire découvrir non seulement nos vins bios préférés, mais aussi leurs producteurs et leurs domaines viticoles. L'autrice vous propose sa sélection de vins bio ou en biodynamie, choisis en fonction du patrimoine, du concept oenotouristique, et toujours avec un engagement environnemental fort. L'idée ? Vous faire déguster le plus de styles de vins différents, d'appellations et de cépages variés. Les 40 itinéraires sont accompagnés de photos, d'informations pratiques (durée, dénivelé, difficulté, curiosités à admirer en chemin, etc.) et de la description des vignobles. Des fichiers GPX peuvent être téléchargés pour chaque randonnée. Enfilez vos chaussures, le verre à l'arrivée est assuré !

Par Christelle Zamora
Chez Helvetiq

|

Auteur

Christelle Zamora

Editeur

Helvetiq

Genre

France et généralités

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Randos vin Méditerranée

Christelle Zamora

Paru le 21/05/2026

272 pages

Helvetiq

22,00 €

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