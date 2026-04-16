Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le contrôle fiscal

Jean-Pierre Casimir, Olivier Lemaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les articles du Livre des procédures fiscales regroupent, sous les textes législatifs, les textes réglementaires qui en précisent l'application, facilitant ainsi l'étude complète du sujet. Les annotations sont complétées par de nombreuses références issues de la doctrine et de la jurisprudence. Des études particulières traitent les points les plus délicats. Les récentes évolutions de l'environnement du contrôle fiscal sont analysées. L'étendue et la portée de l'examen de conformité fiscale y sont décryptées.

Par Jean-Pierre Casimir, Olivier Lemaire
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Jean-Pierre Casimir, Olivier Lemaire

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit fiscal

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le contrôle fiscal par Jean-Pierre Casimir, Olivier Lemaire

Commenter ce livre

 

Le contrôle fiscal

Jean-Pierre Casimir, Olivier Lemaire

Paru le 16/04/2026

794 pages

Groupe Revue Fiduciaire

62,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757911587
9782757911587
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.