Où nous mène la science ?

Depuis plus de soixante ans, la science et la technologie transforment notre monde à un rythme sans précédent. Intelligence artificielle, génétique, neurotechnologies, réalité virtuelle ou énergie de fusion : jamais l'humanité n'a disposé d'un tel pouvoir d'innovation, ni fait face à des enjeux aussi vertigineux. Dans cet essai structuré, Lars Jaeger et Michel Dacorogna analysent les révolutions scientifiques en cours et leurs conséquences profondes sur nos sociétés. Si ces avancées ouvrent des perspectives extraordinaires, elles posent également des questions cruciales : libertés individuelles menacées, transformation de l'humain, risques systémiques globaux. S'appuyant sur leur double expertise scientifique et sur leur regard critique sur les dynamiques économiques, sociales et philosophiques, les auteurs proposent une lecture lucide, nuancée et résolument ouverte. Ils esquissent des pistes pour penser un développement plus équilibré, capable de concilier progrès scientifique et responsabilité collective. Un ouvrage pour comprendre comment la science façonne notre présent et pour réfléchir, en citoyens éclairés, à l'avenir que nous souhaitons construire.