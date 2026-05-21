Perspectives croisées sur les enjeux éthiques du numérique pour le travail social

Comment concilier les valeurs émancipatrices du travail social avec la transformation numérique de la société? L'ouvrage se penche sur les enjeux éthiques liés à l'utilisation croissante des technologies numériques, à partir des résultats de cinq recherches menées récemment dans divers champs d'intervention sociale : insertion socio-professionnelle, travail de rue auprès des jeunes, éducation inclusive, santé sexuelle et reproductive. Il rend compte, au-delà de cette diversité de terrains et de perspectives, de l'hétérogénéité des postures et des positionnements professionnels face à un questionnement commun : comment accompagner et promouvoir l'autonomisation des individus et des collectifs dans un contexte d'intervention massivement numérisé? Chaque chapitre est suivi d'un entretien qui donne la parole à un·e ou plusieurs professionnel·les ou personnes concernées, afin de mettre en dialogue les analyses académiques et les réflexions issues de la pratique.