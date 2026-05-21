Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Perspectives croisées sur les enjeux éthiques du numérique pour le travail social

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment concilier les valeurs émancipatrices du travail social avec la transformation numérique de la société? L'ouvrage se penche sur les enjeux éthiques liés à l'utilisation croissante des technologies numériques, à partir des résultats de cinq recherches menées récemment dans divers champs d'intervention sociale : insertion socio-professionnelle, travail de rue auprès des jeunes, éducation inclusive, santé sexuelle et reproductive. Il rend compte, au-delà de cette diversité de terrains et de perspectives, de l'hétérogénéité des postures et des positionnements professionnels face à un questionnement commun : comment accompagner et promouvoir l'autonomisation des individus et des collectifs dans un contexte d'intervention massivement numérisé? Chaque chapitre est suivi d'un entretien qui donne la parole à un·e ou plusieurs professionnel·les ou personnes concernées, afin de mettre en dialogue les analyses académiques et les réflexions issues de la pratique.

Par Collectif
Chez Editions Seismo

|

Auteur

Collectif

Editeur

Editions Seismo

Genre

Formation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Perspectives croisées sur les enjeux éthiques du numérique pour le travail social par Collectif

Commenter ce livre

 

Perspectives croisées sur les enjeux éthiques du numérique pour le travail social

Collectif

Paru le 21/05/2026

180 pages

Editions Seismo

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782883511361
9782883511361
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.