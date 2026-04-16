PSG 1996 : première conquête européenne

Des moments d'histoire du sport qui permettent de replonger dans l'histoire de France des années 90. Champs-Elysées noirs de monde, réception en grande pompe par Jacques Chirac : avant les Bleus de 1998, le PSG a fait rêver le football français. Il y a tout juste 30 ans, le PSG rentrait dans l'histoire en remportant sa première Coupe d'Europe face au Rapid Vienne (1-0) à Bruxelles. A travers cet ouvrage, revivez les coulisses de cette épopée magique grâce aux témoignages et anecdotes des légendes du PSG comme Raï, Bernard Lama, Youri Djorkaeff, Alain Roche, Vincent Guérin, Bruno Ngotty, Daniel Bravo, Patrick Colleter, Laurent Fournier, Joël Bats et bien d'autres encore. Outre les matchs mémorables, revivez cette période mythique de l'histoire du Paris Saint- Germain avec une plongée dans l'ambiance inoubliable du Parc des Princes et une interview passionnante de Yannick Noah, promu coach mental du club de la capitale avant la finale de la C2.