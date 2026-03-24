Les Trois Mousquetaires

D'Artagnan est un jeune courageux et plein d'ambitions. Il rêve de rejoindre la compagnie des Mousquetaires du roi Louis XIII. Mais de nombreux obstacles vont se dresser sur sa route. Avec ses nouveaux compagnons, Athos, Porthos et Aramis, il va devoir sauver la reine, éviter les pièges du cardinal de Richelieu et affronter les attaques diaboliques de la belle Milady. Duels, aventures, amitiés, amours et trahisons ont rendu célèbre ce roman historique d'Alexandre Dumas. Niveau 2-A2.