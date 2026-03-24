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Les Trois Mousquetaires

Alexandre Dumas

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D'Artagnan est un jeune courageux et plein d'ambitions. Il rêve de rejoindre la compagnie des Mousquetaires du roi Louis XIII. Mais de nombreux obstacles vont se dresser sur sa route. Avec ses nouveaux compagnons, Athos, Porthos et Aramis, il va devoir sauver la reine, éviter les pièges du cardinal de Richelieu et affronter les attaques diaboliques de la belle Milady. Duels, aventures, amitiés, amours et trahisons ont rendu célèbre ce roman historique d'Alexandre Dumas. Niveau 2-A2.

Par Alexandre Dumas
Chez CIDEB/Black Cat Publishing

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Auteur

Alexandre Dumas

Editeur

CIDEB/Black Cat Publishing

Genre

Lectures simplifiées

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Les Trois Mousquetaires

Alexandre Dumas

Paru le 24/03/2026

112 pages

CIDEB/Black Cat Publishing

10,34 €

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Scannez le code barre 9788853035288
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