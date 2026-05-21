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L'interculturalité

Aurélie Brayet, Evelyne Lefèvre

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Dans un monde où la diversité culturelle est à la fois richesse et défi, ce livre invite à repenser l'interculturalité comme un chemin d'ouverture, de compréhension et d'échange authentique. La thématique est à la mode mais souvent mal traitée. Il y a désormais de nombreuses formations animées par des coachs non universitaires et des ouvrages de type manuels qui proposent des méthodes clés en main notamment pour un management interculturel. Cette approche pose question car elle tend trop souvent à une simplification dangereuse là où il convient d'accepter et expliquer diversité et complexité. L'ouvrage propose une démarche originale qui tiendra compte de la diversité des publics intéressés afin de proposer une introduction à la question interculturelle et des clés de lecture pour naviguer au milieu des grands enjeux que cette notion soulève. Une place importante est donnée aux témoignages, à des paroles d'experts, aux exemples concrets et illustrations, donnant un certain rythme et une dynamique au manuscrit. Des focus thématiques sous la forme d'encarts permettent d'approfondir certaines dimensions de l'interculturalité qui questionnent le lecteur-citoyen sur son quotidien (le goût, le propre et le sale, etc.) ou sur des formes interculturelles moins connues comme les émotions.

Par Aurélie Brayet, Evelyne Lefèvre
Chez PU Saint-Etienne

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Auteur

Aurélie Brayet, Evelyne Lefèvre

Editeur

PU Saint-Etienne

Genre

Ethnologie et anthropologie

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L'interculturalité

Aurélie Brayet, Evelyne Lefèvre

Paru le 29/05/2026

72 pages

PU Saint-Etienne

9,00 €

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