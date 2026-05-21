Les Sisters - Mon super livre d'activités

Un grand livre d'activités à l'image des Sisters : drôle, surprenant et débordant d'idées. Un concentré de jeux, de défis et de fun à partager entre soeurs... ou pas ! Ce livre d'activités propose un contenu riche et varié, directement inspiré de l'univers espiègle et attachant des Sisters. Jeux, quiz, tests, coloriages : tout est réuni pour passer des moments de détente et de rigolade. Un format généreux, coloré et dynamique, fidèle à l'esprit de la BD, qui séduira les fans de la série comme les nouveaux lecteurs.