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Les Sisters - Mon super livre d'activités

Dragon d'or

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Un grand livre d'activités à l'image des Sisters : drôle, surprenant et débordant d'idées. Un concentré de jeux, de défis et de fun à partager entre soeurs... ou pas ! Ce livre d'activités propose un contenu riche et varié, directement inspiré de l'univers espiègle et attachant des Sisters. Jeux, quiz, tests, coloriages : tout est réuni pour passer des moments de détente et de rigolade. Un format généreux, coloré et dynamique, fidèle à l'esprit de la BD, qui séduira les fans de la série comme les nouveaux lecteurs.

Par Dragon d'or
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Les Sisters - Mon super livre d'activités

Dragon d'or

Paru le 21/05/2026

128 pages

Les Livres du Dragon d'Or

12,95 €

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Scannez le code barre 9782821220041
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